Бояринцев считает, что фанаты «Спартака» нормально встретят Бакаева в матче за Суперкубок России.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что фанаты клуба нормально встретят полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в матче за Суперкубок России.

«Ничего страшного не произойдет. Встретят абсолютно нормально. Одни поаплодируют, другие посвистят. Многие спортсмены сталкиваются с такой реакцией, когда переходят в конкурирующий клуб.

Кто из футболистов сможет выстрелить? Сложно сказать. Все-таки пока еще период межсезонья, и у всех разный уровень подготовки. Но надеюсь на игроков «Спартака». Жду дебют Зиньковского», — приводит слова Бояринцева RT.

Бакаев, чей контракт со «Спартаком» завершился 31 мая, подписал соглашение с «Зенитом». Полузащитник является воспитанником красно-белых.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.