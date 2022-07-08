Футбол
Другие
Суперкубок России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 18:37

Бояринцев — о Бакаеве: «Его встретят абсолютно нормально. Одни поаплодируют, другие посвистят»

Бояринцев считает, что фанаты «Спартака» нормально встретят Бакаева в матче за Суперкубок России.
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что фанаты клуба нормально встретят полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в матче за Суперкубок России.

«Ничего страшного не произойдет. Встретят абсолютно нормально. Одни поаплодируют, другие посвистят. Многие спортсмены сталкиваются с такой реакцией, когда переходят в конкурирующий клуб.

Кто из футболистов сможет выстрелить? Сложно сказать. Все-таки пока еще период межсезонья, и у всех разный уровень подготовки. Но надеюсь на игроков «Спартака». Жду дебют Зиньковского», — приводит слова Бояринцева RT.

Бакаев, чей контракт со «Спартаком» завершился 31 мая, подписал соглашение с «Зенитом». Полузащитник является воспитанником красно-белых.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1023521-boyarincev-superkubok-bakaev-zinkovskii-bolelschiki
Денис Бояринцев
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
0
Читайте также
Какие алкогольные напитки можно и нельзя пить в жару?
Секс, наркотики, баскетбол и переписка с Байденом. Как в Химках судят звезду мирового баскетбола Бриттни Грайнер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент высказался против оскорблений Бакаева фанатами в матче Суперкубка России против «Спартака»

Радченко: «На Москалеве лежит большая ответственность. Это официальный трофей, игра за Суперкубок»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости