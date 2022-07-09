Рианчо оценил работу Абаскаля после разгромного поражения от «Зенита» в матче за Суперкубок

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» оценил работу нового главного тренера команды Гильермо Абаскаля после разгромного поражения красно-белых от «Зенита» в Суперкубке России (0:4).

«Выводы делать еще рано! Период адаптации к соревнованиям слишком мал. Думаю, нужно подождать некоторое время», — сказал Рианчо корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч прошел 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».