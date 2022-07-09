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Рианчо — об Абаскале: «Выводы делать еще рано!»

Рианчо оценил работу Абаскаля после разгромного поражения от «Зенита» в матче за Суперкубок
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» оценил работу нового главного тренера команды Гильермо Абаскаля после разгромного поражения красно-белых от «Зенита» в Суперкубке России (0:4).

«Выводы делать еще рано! Период адаптации к соревнованиям слишком мал. Думаю, нужно подождать некоторое время», — сказал Рианчо корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч прошел 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

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1.60

Ф2(+5.5)

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Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
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П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
4
1
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