Мирзоян против бойкота «Спартаком» матча за Суперкубок России против «Зенита»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мирзоян считает, что красно-белым не стоит бойкотировать матч Суперкубка России против «Зенита».

10 июня РФС объявил, что матч за Суперкубок пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля.

«Как бойкотировать? Это неправильно. Любой матч сейчас только на пользу футболистам. Не надо это нагнетать. Считаю, что нужно выходить и играть. Если вы с чем-то не согласны, надо доказывать свою правоту на футбольном поле, обыгрывая соперника», — цитирует Мирзояна RT.

Ранее генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков выступил против бойкота Суперкубка России. Через неделю команда проведет собрание по поводу участия в матче.

12 июня жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила о том, что в клубе относятся к Суперкубку как к гастролям группы «Руки Вверх».