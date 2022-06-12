Нигматуллин: «Сейчас многие вопросы решаются с акцентом на «Зенит», так, чтобы было удобно ему»

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о проведении матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Ситуация всем понятная, осталось только назначить судью из Санкт-Петербурга, чтобы «Зениту» было комфортно выиграть еще один титул. Российским футболом должны руководить люди без клубных пристрастий. А сейчас многие вопросы решаются с акцентом на «Зенит», так, чтобы было удобно ему. Наверное, логичнее турнир было провести на нейтральной территории.

Как бы то ни было, ситуация не очень красивая для российского футбола. Я понимаю «Спартак», но бойкотировать матч неправильно. Это не спортивный принцип», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

Ранее генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков выступил против бойкота Суперкубка России.

Сегодня, 12 июня жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила о том, что в клубе относятся к Суперкубку как к гастролям группы «Руки Вверх».

10 июня РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля.