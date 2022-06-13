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Сегодня, 11:40

«Спартак» откажется от своей квоты билетов на финал Суперкубка

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в
Болелтщики «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что клуб откажется от квоты билетов на матч за Суперкубок России против «Зенита». Встреча пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.

— Президент РФС Александр Дюков сказал, что у «Спартака» и «Зенита» будут равные квоты билетов на Суперкубок. На финал Кубка вы не брали свою квоту, будете ли это делать в этот раз?

— Мы откажемся от квоты. Как я понимаю, реализация билетов будет через РФС. Затем будет распределение доходов от билетной программы.

— Как тогда выстроить систему, чтобы болельщики «Спартака» попали на матч и стадион не был бы заполнен только фанатами «Зенита»?

— Через ресурсы, инструменты и возможности, которые предоставит РФС, как это было на финале Кубка.

— То есть сделать так, чтобы билеты на одну из трибун смогли приобрести только болельщики «Спартака»?

— Это уже планирование билетной программы — зона ответственности РФС и РПЛ, если не ошибаюсь. Они должны обеспечить соблюдение требований нормы безопасности, в том числе по разделению болельщиков.

Полная версия интервью Мележикова — здесь

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