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Сегодня, 15:20

Хачатурянц: «Проведение Суперкубка России в Санкт-Петербурге нарушает спортивный принцип»

Хачатурянц заявил, что проведение матча за Суперкубок в Петербурге является нарушением спортивного принципа
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что проведение матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге является нарушением спортивного принципа.

Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена». Игра состоится 9 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Проведение Суперкубка России в Санкт-Петербурге нарушает спортивный принцип, — сказал Хачатурянц в эфире программы «Коммент.Шоу» на YouTube. — Город не был назначен заранее. При этом все знают, что «Спартак» очень болезненно проиграл 1:7 в прошедшем сезоне. Свою точку зрения я высказал и Александру Дюкову, и потом на исполкоме голосовал против».

Напомним, что «Зенит» является действующим чемпионом России, а «Спартак» — обладателем БЕТСИТИ Кубка России.

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РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
Ашот Хачатурянц
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