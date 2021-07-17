Дзюба завоевал 9-й трофей в «Зените». В «Спартаке» не было ни одного
Санкт-петербургский «Зенит» со счетом 3:0 победил московский «Локомотив» в матче за Олимп — Суперкубок России по футболу.
Этот трофей стал 9-м в составе «Зенита» для форварда Артема Дзюбы. Ранее вместе с петербуржцами он выиграл РПЛ в сезонах-2018/19, 2019/20 и 2020/21, завоевал Кубок России в 2016-м и 2020 году и стал обладателем Суперкубка России в 2015, 2016 и 2020 годах.
Будучи футболистом «Спартака» с 2006 по 2015 год, Дзюба не выиграл ни одного трофея. Исключением стал сезон-2013/14, когда игрок, находясь в аренде в «Ростове», стал обладателем Кубка России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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