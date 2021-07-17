«Зенит» в шестой раз выиграл Суперкубок России

«Зенит» победил «Локомотив» в матче за Олимп — Суперкубок России 2021 года. Клуб из Санкт-Петербурга разгромил соперника со счетом 3:0.

«Зенит» в шестой раз выигрывает Суперкубок в своей истории. До этого сине-бело-голубые брали трофей в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.

По количеству побед в Суперкубке «Зенит» уступает только ЦСКА. Московский клуб брал трофей семь раз.

На счету «Локомотива» три победы в Суперкубке России.