«Зенит» в шестой раз выиграл Суперкубок России
«Зенит» победил «Локомотив» в матче за Олимп — Суперкубок России 2021 года. Клуб из Санкт-Петербурга разгромил соперника со счетом 3:0.
«Зенит» в шестой раз выигрывает Суперкубок в своей истории. До этого сине-бело-голубые брали трофей в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.
По количеству побед в Суперкубке «Зенит» уступает только ЦСКА. Московский клуб брал трофей семь раз.
На счету «Локомотива» три победы в Суперкубке России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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