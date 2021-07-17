Семак выиграл шестой трофей в карьере тренера
«Зенит» стал обладателем Олимп — Суперкубка России после победы над «Локомотивом» (3:0).
Этот трофей стал шестым для возглавляющего петербуржцев Сергея Семака в его тренерской карьере.
Ранее 45-летний специалист во главе «Зенита» трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок России в сезоне-2019/20 и завоевал Суперкубок страны в 2020 году.
Как игрок Семак завоевал 9 трофеев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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анатолий еремин
Ну вот выиграл тренер 6 титулов в России, а сказать что он стал в один ряд с Романцевым, Газзаевым , Семиным или даже Бердыевым, ну извините язык не поворачивается
17.07.2021
Павел Леонидович
смешно)))) слышь, Пеп, у тебя тут такой конкурент растет))) *сарказм*
17.07.2021
kvadrocopter
В сборную его...Украины...
17.07.2021