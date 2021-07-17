Семак отметил, что матч с «Локомотивом» был непростым для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после матча за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0).

«Первый тайм был непростым, — сказал Семак. — Мы нелегко вошли в игру, ибо эмоциональное состояние было не лучшим. Во втором тайме поправились. Я рад, что смогли победить в непростом матче. Благодарен всем и каждому, что сделали все для болельщиков, фанатов и семей.

В первом тайме достаточно много оборонялись, фрагментарный прессинг. У «Локомотива» было много контратак, они в этом хороши. Будем работать над всем компонентами, чтобы получать результат".

Голы забивали Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин.