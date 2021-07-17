Семак отметил, что матч с «Локомотивом» был непростым для «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после матча за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0).
«Первый тайм был непростым, — сказал Семак. — Мы нелегко вошли в игру, ибо эмоциональное состояние было не лучшим. Во втором тайме поправились. Я рад, что смогли победить в непростом матче. Благодарен всем и каждому, что сделали все для болельщиков, фанатов и семей.
В первом тайме достаточно много оборонялись, фрагментарный прессинг. У «Локомотива» было много контратак, они в этом хороши. Будем работать над всем компонентами, чтобы получать результат".
Голы забивали Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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