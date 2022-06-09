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Сегодня, 09:00

Малафеев считает, что Суперкубок России стоит играть на нейтральном поле

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» высказался о месте проведения матча Суперкубка России, в котором сине-бело-голубые сыграют против «Спартака».

«Безусловно, стоит следовать регламенту и проводить матч за Суперкубок согласно установленным правилам. Если в нашей ситуации мы говорим о противостоянии Москвы и Петербурга, то правильно будет провести матч на нейтральном поле. Это большой матч для двух столиц, и я думаю, если этот матч будет проведен в условном Волгограде, то и там стадион будет битком. В любой другой точке нашей страны этот матч соберет аншлаг», — сказал Малафеев «СЭ».

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