Малафеев считает, что Суперкубок России стоит играть на нейтральном поле

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» высказался о месте проведения матча Суперкубка России, в котором сине-бело-голубые сыграют против «Спартака».

«Безусловно, стоит следовать регламенту и проводить матч за Суперкубок согласно установленным правилам. Если в нашей ситуации мы говорим о противостоянии Москвы и Петербурга, то правильно будет провести матч на нейтральном поле. Это большой матч для двух столиц, и я думаю, если этот матч будет проведен в условном Волгограде, то и там стадион будет битком. В любой другой точке нашей страны этот матч соберет аншлаг», — сказал Малафеев «СЭ».