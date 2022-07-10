Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале после поражения от «Зенита» в матче за Суперкубок России (0:4).

«Мое мнение по поводу Абаскаля я высказал еще в день его назначения. Менять я его не будут. И не потому, что «Зенит» обыграл вчера 4:0. Они и должны были обыграть такой «Спартак» с Абаскалем или без. Клуб с таким именем как «Спартак» для нашей страны должен иметь людей другого калибра. Как пришел непонятно кто, так и уйдет. Верю, что в чемпионате будет успех с Абаскалем? Мы вчера увидели все, что надо: «Зенит» будет первым, а остальные команды будут бороться за другие места. По составу «Спартак» с любым тренером не должен опускаться ниже третьего место. У них хороший состав, но можно было бы найти несколько хороших защитников», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч прошел 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.