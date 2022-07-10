Мостовой считает, что у «Зенита» было преимущество из-за домашней арены в матче за Суперкубок

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» подвел итоги матча за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).

— Не устал еще от трофеев?

— Нет, не устал. Радость есть. Может, игра так сложилась. Получилась уверенная победа. Если бы была интрига в матче, эмоций было бы больше. У меня перед игрой была уверенность, что победим. Никаких сомнений даже не было. Как нам это может надоесть? Может, других это задевает. Когда ты победитель, тебе это не надоедает.

— Как отнесся к словам «Спартака» о том, что матч за Суперкубок — это корпоратив?

— Честно, не видел эти слова. И так много разного было перед игрой. Не читал особо. Сыграли дома — это дало небольшое преимущество. Мы играем очень уверенно на своем поле.

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года, футболист выиграл Суперкубок России в третий раз подряд.