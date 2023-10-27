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Мелбет-Первая Лига

27 октября, 17:10

Бердыев против Талалаева, «Алания» попробует вернуть лидерство, прервет ли «Сокол» победную серию «Акрона»? Превью 16-го тура ФНЛ

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Курбан Бердыев.
Фото ФК «Динамо» (Махачкала)
«СЭ» — о самых интересных играх тура в Мелбет-Первой лиге.

«Алания» — «Арсенал» Тула

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
27 окт, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
1:1
Арсенал Т

Единственный матч, который будет сыгран в пятницу, и сразу мощная вывеска. Упустившая первое место «Алания», сенсационно проигравшая в прошлом туре «Волгарю» (0:1), явно захочет реабилитироваться перед своими болельщиками. Правда, «барсы» сейчас играют не на своем родном стадионе, а в Грозном. Ситуация с реконструкцией арены, как признался главный тренер Олег Василенко, давит на игроков.

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«Арсенал» же в прошлом туре уверенно разобрался с «Кубанью» (3:1) и подходит к игре с «Аланией» в хорошем настроении. Команда Александра Сторожука не проигрывает в чемпионате с начала сентября, а на выезде последний раз уступила больше двух месяцев назад — 12 августа «Черноморцу» (1:2).

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Вообще, интриг в этой встрече хоть отбавляй. В первую очередь это тренерская дуэль Сторожука и Василенко, которые в прошлом сезоне встречались в первом туре чемпионата России («Краснодар» — «Факел», 2:2), а также противостояние двух форвардов, находящихся в прекрасной форме, — Вячеслава Кротова и Джонатана Окоронкво. Ну и главный вопрос: сможет ли «Алания» вернуться на первую строчку в таблице?

«Сокол» — «Акрон»

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
28 окт, 14:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
Акрон

Тольяттинская команда набрала потрясающий ход, одержав три победы кряду (если брать кубковую игру с «Шинником» (3:0), то четыре). Команда Евгения Калешина уже вплотную подобралась к лидерам, отставая от «Динамо» и «Алании» всего на одно очко.

Подопечные Дениса Бояринцева уже второй месяц не могут порадовать своих болельщиков — последний раз «Сокол» выигрывал 2 сентября у «Волгаря» (2:1). Во встрече 15-го тура с «Енисеем» (3:5) саратовский клуб пропустил в первом тайме четыре мяча, Бояринцеву ничего не оставалось, кроме как хвататься за голову.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Динамо&raquo; Махачкала&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo;. «Акрон» тормозит Бердыева. «Алания» — снова лидер. Оживает ли «Торпедо» при новом тренере? Яркие события 13-го тура ФНЛ

В этом матче есть очевидный фаворит, но у «Сокола» будут шансы зацепиться за очки. В прошлом матче «Акрона» травму получил один из самых интересных нападающих ФНЛ Андрес Понсе. Венесуэлец отыграл всего 13 минут: забил гол, а затем покинул поле на носилках. Его участие в предстоящей игре под большим вопросом, что, безусловно, скажется на игре тольяттинцев в атаке.

«Химки» — «Динамо» Махачкала

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
28 окт, 18:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо

Воспользовавшись осечкой «Алании», банда Курбана Бердыева вернула себе лидерство в таблице, хоть и не сумела обыграть «Родину» (0:0). Теперь же махачкалинцы сыграют с «Химками», которые не знают поражений на домашнем стадионе с 24 июля, тогда подмосковная команда уступила «Торпедо» (1:2).

Безусловно, этот матч — главный в этом туре. Встретятся старые знакомые Костюков и Панченко, которые вместе играли за «Тамбов», понаблюдаем за интересной вратарской дуэлью Обухова и Волка. Последний пропустил всего пять мячей за 14 игр. Ну и конечно, Бердыев против Талалаева — интригующее противостояние двух разных тренерских школ.

В случае победы «Химки» ворвутся в лидирующую группу, отставание от первого места сейчас — всего три очка.

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Мелбет-Первая лига, другие матчи 16-го тура:

«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец» (28 октября, 07.00)
«Енисей» — «КАМАЗ» (28 октября, 11.30)
«Волгарь» — «Родина» (28 октября, 16.00)
«Шинник» — «Торпедо» (28 октября, 16.00)
«Кубань» — «Черноморец» (28 октября, 16.30)
«Нефтехимик» — «Тюмень» (28 октября, 17.00)

Фото «СЭ»
Первая лига
ФК Акрон
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Сокол (Саратов)
ФК Химки
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Бердыев — снова лидер. «Торпедо» побеждает Хабаровск. Браво, «КАМАЗ»! 15-й тур ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
2
 Динамо Мх 15 8 4 3 15-6 28
3
 Акрон 15 8 3 4 20-10 27
4
 Тюмень 15 7 5 3 20-13 26
5
 Химки 15 7 4 4 20-16 25
6
 Арсенал 16 5 8 3 18-15 23
7
 Торпедо 15 6 3 6 15-15 21
8
 Шинник 15 6 2 7 18-23 20
9
 КАМАЗ 15 5 5 5 15-13 20
10
 СКА-Хаб. 15 5 4 6 16-17 19
11
 Нефтехимик 15 5 4 6 14-17 19
12
 Сокол 15 5 4 6 17-26 19
13
 Енисей 15 5 3 7 22-21 18
14
 Родина 15 4 6 5 19-17 18
15
 Черноморец 15 3 8 4 14-15 17
16
 Ленинградец 15 3 5 7 11-18 14
17
 Кубань 15 3 3 9 10-19 12
18
 Волгарь 15 2 6 7 12-20 12
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32 тур
33 тур
34 тур
27.10 16:30
Алания – Арсенал
 1 : 1
28.10 07:00
СКА-Хаб. – Ленинградец
 - : -
28.10 11:30
Енисей – КАМАЗ
 - : -
28.10 14:00
Сокол – Акрон
 - : -
28.10 16:00
Шинник – Торпедо
 - : -
28.10 16:00
Волгарь – Родина
 - : -
28.10 16:30
Кубань – Черноморец
 - : -
28.10 17:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
28.10 18:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 7
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 13 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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