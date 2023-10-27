Бердыев против Талалаева, «Алания» попробует вернуть лидерство, прервет ли «Сокол» победную серию «Акрона»? Превью 16-го тура ФНЛ
«Алания» — «Арсенал» Тула
Единственный матч, который будет сыгран в пятницу, и сразу мощная вывеска. Упустившая первое место «Алания», сенсационно проигравшая в прошлом туре «Волгарю» (0:1), явно захочет реабилитироваться перед своими болельщиками. Правда, «барсы» сейчас играют не на своем родном стадионе, а в Грозном. Ситуация с реконструкцией арены, как признался главный тренер Олег Василенко, давит на игроков.
«Арсенал» же в прошлом туре уверенно разобрался с «Кубанью» (3:1) и подходит к игре с «Аланией» в хорошем настроении. Команда Александра Сторожука не проигрывает в чемпионате с начала сентября, а на выезде последний раз уступила больше двух месяцев назад — 12 августа «Черноморцу» (1:2).
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Вообще, интриг в этой встрече хоть отбавляй. В первую очередь это тренерская дуэль Сторожука и Василенко, которые в прошлом сезоне встречались в первом туре чемпионата России («Краснодар» — «Факел», 2:2), а также противостояние двух форвардов, находящихся в прекрасной форме, — Вячеслава Кротова и Джонатана Окоронкво. Ну и главный вопрос: сможет ли «Алания» вернуться на первую строчку в таблице?
«Сокол» — «Акрон»
Тольяттинская команда набрала потрясающий ход, одержав три победы кряду (если брать кубковую игру с «Шинником» (3:0), то четыре). Команда Евгения Калешина уже вплотную подобралась к лидерам, отставая от «Динамо» и «Алании» всего на одно очко.
Подопечные Дениса Бояринцева уже второй месяц не могут порадовать своих болельщиков — последний раз «Сокол» выигрывал 2 сентября у «Волгаря» (2:1). Во встрече 15-го тура с «Енисеем» (3:5) саратовский клуб пропустил в первом тайме четыре мяча, Бояринцеву ничего не оставалось, кроме как хвататься за голову.
В этом матче есть очевидный фаворит, но у «Сокола» будут шансы зацепиться за очки. В прошлом матче «Акрона» травму получил один из самых интересных нападающих ФНЛ Андрес Понсе. Венесуэлец отыграл всего 13 минут: забил гол, а затем покинул поле на носилках. Его участие в предстоящей игре под большим вопросом, что, безусловно, скажется на игре тольяттинцев в атаке.
«Химки» — «Динамо» Махачкала
Воспользовавшись осечкой «Алании», банда Курбана Бердыева вернула себе лидерство в таблице, хоть и не сумела обыграть «Родину» (0:0). Теперь же махачкалинцы сыграют с «Химками», которые не знают поражений на домашнем стадионе с 24 июля, тогда подмосковная команда уступила «Торпедо» (1:2).
Безусловно, этот матч — главный в этом туре. Встретятся старые знакомые Костюков и Панченко, которые вместе играли за «Тамбов», понаблюдаем за интересной вратарской дуэлью Обухова и Волка. Последний пропустил всего пять мячей за 14 игр. Ну и конечно, Бердыев против Талалаева — интригующее противостояние двух разных тренерских школ.
В случае победы «Химки» ворвутся в лидирующую группу, отставание от первого места сейчас — всего три очка.
Мелбет-Первая лига, другие матчи 16-го тура:
«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец» (28 октября, 07.00)
«Енисей» — «КАМАЗ» (28 октября, 11.30)
«Волгарь» — «Родина» (28 октября, 16.00)
«Шинник» — «Торпедо» (28 октября, 16.00)
«Кубань» — «Черноморец» (28 октября, 16.30)
«Нефтехимик» — «Тюмень» (28 октября, 17.00)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|16
|8
|5
|3
|18-13
|29
|
2
|Динамо Мх
|15
|8
|4
|3
|15-6
|28
|
3
|Акрон
|15
|8
|3
|4
|20-10
|27
|
4
|Тюмень
|15
|7
|5
|3
|20-13
|26
|
5
|Химки
|15
|7
|4
|4
|20-16
|25
|
6
|Арсенал
|16
|5
|8
|3
|18-15
|23
|
7
|Торпедо
|15
|6
|3
|6
|15-15
|21
|
8
|Шинник
|15
|6
|2
|7
|18-23
|20
|
9
|КАМАЗ
|15
|5
|5
|5
|15-13
|20
|
10
|СКА-Хаб.
|15
|5
|4
|6
|16-17
|19
|
11
|Нефтехимик
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
12
|Сокол
|15
|5
|4
|6
|17-26
|19
|
13
|Енисей
|15
|5
|3
|7
|22-21
|18
|
14
|Родина
|15
|4
|6
|5
|19-17
|18
|
15
|Черноморец
|15
|3
|8
|4
|14-15
|17
|
16
|Ленинградец
|15
|3
|5
|7
|11-18
|14
|
17
|Кубань
|15
|3
|3
|9
|10-19
|12
|
18
|Волгарь
|15
|2
|6
|7
|12-20
|12
|27.10
|16:30
|
Алания – Арсенал
|1 : 1
|28.10
|07:00
|
СКА-Хаб. – Ленинградец
|- : -
|28.10
|11:30
|
Енисей – КАМАЗ
|- : -
|28.10
|14:00
|
Сокол – Акрон
|- : -
|28.10
|16:00
|
Шинник – Торпедо
|- : -
|28.10
|16:00
|
Волгарь – Родина
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кубань – Черноморец
|- : -
|28.10
|17:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|28.10
|18:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|7
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|13
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1