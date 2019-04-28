"Зенит-2" разгромил "Краснодар-2" со счетом 5:2 в матче 34-го тура Олимп-ФНЛ. В составе победителей дублем отметился полузащитник Андрей Мостовой, а также нападающий Михаил Маркин и один раз отличился форвард Илья Воробьев​.

Олимп – ФНЛ

34-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Краснодар-2" (Краснодар) – 5:2 (2:2)

Голы: Воробьев, 7 (1:0). Григорян, 15 (1:1). Мостовой, 22 (2:1). Ивашин, 29 (2:2). Маркин, 64 – с пенальти (3:2). Мостовой, 69 (4:2). Маркин, 87 (5:2).

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Каличава, Синяк (Бугриев, 90+1), Скроботов, Терентьев, Прохин, Богаев (Еловских, 46), Мостовой, Капленко, Иванов (Буранов, 62), Маркин (К.Макеев, 88), Воробьев.

"Краснодар-2" (Краснодар): Адамов, Ивашин, Таранов, Голубев (Текучев, 73), Мартынов (Бочко, 82), Парадин, Григорян, Сперцян (Рзаев, 60), Якимов, Онугха (Сабуа, 73), Кутовой.

Предупреждения: Мартынов, 17. Мостовой, 44. Голубев, 45+1. Адамов, 64.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

28 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

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