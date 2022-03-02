«Акрон» расторг контракт с полузащитником из Мексики

«Акрон» покидает мексиканский полузащитник Фабрицио Тавано. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает сайт клуба.

Тавано подписал соглашение с «Акроном» пять дней назад — 25 февраля. Он успел провести ряд контрольных матчей за команду на сборах в Турции.

Тавано начинал свою профессиональную карьеру в Италии, где выступал за молодежные команды «Виченцы», «Пизы» и «Карпи». Он также играл на родине — за «Тигрес», «Сантос» и «Хальконес»; в Никарагуа — за «Реал» из Эстели; в Новой Зеландии — за «Окленд Сити».