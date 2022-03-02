Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 17:58

«Акрон» расторг контракт с полузащитником из Мексики

Иван Шитик
Корреспондент

«Акрон» покидает мексиканский полузащитник Фабрицио Тавано. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает сайт клуба.

Тавано подписал соглашение с «Акроном» пять дней назад — 25 февраля. Он успел провести ряд контрольных матчей за команду на сборах в Турции.

Тавано начинал свою профессиональную карьеру в Италии, где выступал за молодежные команды «Виченцы», «Пизы» и «Карпи». Он также играл на родине — за «Тигрес», «Сантос» и «Хальконес»; в Никарагуа — за «Реал» из Эстели; в Новой Зеландии — за «Окленд Сити».

Источник: https://fcakron.ru/novosti/
ФК Акрон
2
0
Читайте также
«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде
Почему фигуристка Алена Косторная ушла от Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Торпедо» Каплиенко покинул команду
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости