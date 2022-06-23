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Сегодня, 20:59

Защитник «Челябинска» Эдуард Валиахметов перешел в «Балтику»

Алексей Еремин
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Защитник Эдуард Валиахметов перешел из «Челябинска» в «Балтику», информирует пресс-служба калининградского клуба. Контракт с российским футболистом рассчитан на 3 года.

В прошедшем сезоне ФНЛ-2 25-летний крайний защитник в составе «Челябинска» вошел в тройку лучших ассисентов турнира. Валиахметов провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 13 результативных передач.

«Балтика» заняла 10-е место в прошедшем сезоне ФНЛ, набрав 58 очков в 38 турах.

Источник: https://t.me/fc_baltika
ФК Балтика
ФК Челябинск
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