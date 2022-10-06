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6 октября, 17:04

Юрист назвал срок, который может грозить форварду «Балтики» за избиение девушки

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Юрист Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал публикации об избиении форвардом «Балтики» Гочей Гогричиани своей девушки Кристины Куддус.

По словам Добровинского, футболисту может грозить до 2 лет лишения свободы.

«Несколько лет назад я представлял одну даму, у которой увечья после побоев были аналогичные. И когда на суде я спросил: «Как вы могли так поступить, посмотрите на нее — хрупкая миниатюрная девушка, а вы крупный мужчина под 2 метра ростом?!» И он ответил совершенно чудовищно: довела. По собственному опыту знаю, что некоторые женщины действительно способны на многое, но сила мужчины как раз в том, чтобы встать и уйти, если дальше терпеть невозможно, но никак не применять силу, поскольку женщина априори слабее.
И это относится не только к женщинам, но и к животным, детям — ко всем, кто слабее и не сможет ответить равнозначно. Что же касается наказания, то здесь однозначно статья 116 УК РФ, которая может повлечь за собой до 2 лет лишения свободы. Такое, конечно, оставлять нельзя, потому что это зверство», — сказал «СЭ» Добровинский.

6 октября Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, обвинила игрока в домашнем насилии. Клуб из Калининграда отстранил футболиста от тренировок на время выяснения обстоятельств.

Контракт Гогричиани с «Балтикой» рассчитан до конца июня 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 5 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Футбол
ФК Балтика
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И В Н П +/- О
1
 Алания 14 9 4 1 27-12 31
2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
10
 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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34 тур
23.10 00:00
Акрон – Рубин
 - : -
23.10 00:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
23.10 00:00
Балтика – Волга
 - : -
23.10 00:00
Динамо Мх – Кубань
 - : -
23.10 00:00
Краснодар-2 – Алания
 - : -
23.10 00:00
Енисей – Уфа
 - : -
23.10 00:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
23.10 00:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
23.10 00:00
СКА-Хаб. – Велес
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Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

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КАМАЗ

 6
Владислав Лазарев

Владислав Лазарев

Балтика

 4
И К Ж
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 11 1 4
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

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Сергей Дмитриев

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Родина

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