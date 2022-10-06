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6 октября, 15:26

«Балтика» выступила с официальным заявлением по поводу обвинений в адрес футболиста команды Гогричиани

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гога Гогричиани.
Фото ФК &quot;Балтика&quot;.

«Балтика» на официальном сайте выступила с заявлением по поводу обвинений в адрес нападающего команды Гочи Гогричиани.

«В отношении новостей, связанных с заявлениями в адрес нашего игрока Гочи Гогричиани, футбольный клуб «Балтика» заявляет следующее.

В настоящий момент клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки футболист отстранен от тренировочного процесса с основной командой», — говорится в сообщении.

6 октября Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, обвинила игрока в домашнем насилии.

Контракт игрока с «Балтикой» рассчитан до лета 2025 года. В этом году ему исполнилось 22 года.

Источник: https://fc-baltika.ru/news/zayavlenie_kluba/
ФК Балтика
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 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
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 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
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 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
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15
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Акрон – Рубин
 - : -
23.10 00:00
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