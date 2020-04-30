«Я бьюсь не за ваше «шапито». Игрок «Луча» ответил губернатору Приморья

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин отреагировал на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко. Тот объяснил в эфире одного из телеканалов решение властей в этом году не финансировать профессиональные спортивные клубы следующим образом: «Это «Адмирал», это баскетбол, это волейбол. Это футбольный клуб «Луч», так называемый. Там же нет никого из наших. На 150 игроков тратить 800 миллионов рублей! Зачем?»

— Решил написать пост на тему футбола в Приморье, — написал Калугин в Instagram. — Лично меня очень задели сказанные слова губернатора Олега Кожемяко по поводу футбола и местных ребят.

У меня пропало уважение. Уважения нет потому что нет поступков, а только лишь слова, которые не заверяются делом (поступками). Как все мы знаем, настоящий мужчина совершает поступки и мало говорит о них! К сожалению много слов и мало дел.

Губернатор затронул тему земляков. Чтобы говорить о местных ребятах, сначала стоит разобраться есть они в профессиональных клубах Приморья или нет?! А я отвечу на это так — они есть и их много! А именно : Антон Кротов (Арсеньев), Никита Белунов (Лучегорск), Руслан Гордиенко (Пограничный), Сетрак Акопян (Владивосток), Дмитрий Калугин (Хороль), Илья Постухов (Владивосток), Александр Васильев (Владивосток), Михаил Пономаренко (Владивосток), Насадюк Максим (Владивосток), Александр Котляров (Уссурийск) и этот список еще объемнее ! Интересно стало теперь кто тут местный, а кто нет?!

Чтобы были местные ребята нужно создавать условия для развития таких ребят, я сам из села Хороль и там нет условий для занятий футболом от слова вообще! Так откуда будут футболисты, баскетболисты, хоккеисты и т.д.? Очень много талантливых ребят в селах, но таланта мало, его нужно развивать и работать упорно, но делать это негде к сожалению... Скажу одно.

Я выхожу на поле и бьюсь за своих родных, друзей и за приморских болельщиков, но только не за ваше «шапито».

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» впервые в своей недолгой истории пропускает сезон в КХЛ. Футбольный «Луч» покинет ФНЛ и отправится в третий, любительский дивизион. Неизбежное понижение в классе ждет и баскетбольный «Спартак-Приморье», а также волейбольную «Приморочку».