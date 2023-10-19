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Сегодня, 14:16

Вратарь «Енисея» дисквалифицирован на три матча за нападение на бол-боя

Виктория Кравченко
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КДК РФС решил на три матча дисквалифицировать голкипера «Енисея» Евгения Ставера за нападение на бол-боя в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги с «Химками» (0:1).

«Ставер ударил в область головы. Мы послушали его, он сказал, что лицо, подающее мячи, провоцировало его. Он сказал: «Мы проиграли, я не сдержался». То, что совершил Ставер, — дисциплинарное нарушение. Если бы он совершил это за пределами поля, это могло быть и уголовное нарушение. Дисквалификация — три матча», — цитирует главу КДК Артура Григорьянца РИА «Новости».

После финального свистка вратарь побежал за бол-боем, который долго не возвращал мяч в игру. Конфликт пришлось разнимать стюардам, представителям команды и судьям. Главный арбитр Игорь Низовцев показал Ставеру красную карточку за агрессивное поведение.

«Енисей» после 14 туров занимает 15-е место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231019/futbol-1903834835.html?in=l
БК Химки
ФК Енисей
3
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 14 8 4 2 17-11 28
2
 Динамо Мх 14 8 3 3 15-6 27
3
 Акрон 14 7 3 4 17-9 24
4
 Химки 14 7 3 4 18-14 24
5
 Тюмень 14 6 5 3 19-13 23
6
 Шинник 14 6 2 6 17-20 20
7
 КАМАЗ 14 5 4 5 13-11 19
8
 СКА-Хаб. 14 5 4 5 16-15 19
9
 Сокол 14 5 4 5 14-21 19
10
 Арсенал 14 4 7 3 14-13 19
11
 Торпедо 14 5 3 6 13-15 18
12
 Родина 14 4 5 5 19-17 17
13
 Черноморец 14 3 8 3 14-14 17
14
 Нефтехимик 14 4 4 6 12-16 16
15
 Енисей 14 4 3 7 17-18 15
16
 Ленинградец 14 3 5 6 10-16 14
17
 Кубань 14 3 3 8 9-16 12
18
 Волгарь 14 1 6 7 11-20 9
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34 тур
22.10 10:00
Енисей – Сокол
 - : -
22.10 16:00
КАМАЗ – Химки
 - : -
22.10 16:00
Волгарь – Алания
 - : -
22.10 17:00
Черноморец – Тюмень
 - : -
22.10 18:00
Арсенал – Кубань
 - : -
22.10 18:00
Ленинградец – Нефтехимик
 - : -
22.10 19:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
23.10 16:30
Акрон – Шинник
 - : -
23.10 19:30
Родина – Динамо Мх
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