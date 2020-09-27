«Волгарь» победил брянское «Динамо», «Текстильщик» уступил «Алании»

«Волгарь» и «Алания» одержали победы в матчах 12-го тура Олимп-ФНЛ.

Астраханцы на выезде обыграли брянское «Динамо», команда из Владикавказа на своем поле победила «Текстильщик» из Иваново.

Олимп — ФНЛ

12-й тур

«Динамо Бр» (Брянск) — «Волгарь» (Астрахань) — 0:1 (0:0)

Гол: Болонин, 70 — с пенальти.

«Динамо Бр» (Брянск): Кузнецов, Хайманов, Луппа, Крючков, Баранов (Першин, 64), Мараев (Циберкин, 82), Каретник (Джумаев, 85), Дрогунов (Пикатов, 63), Сорокин (Пазин, 71), Чиркин, Агуреев.

«Волгарь» (Астрахань): Антипин, Журавлев, Ведерников (Гасилин, 82), Корнюшин, Локтионов, Бутенко (Пугачев, 72), Полубояринов (Погосов, 60), Болонин, Зенин, Павлишин, Воробьев (Сергеев, 61. Лесников, 90+3).

Предупреждения: Хайманов, 4. Луппа, 15. Чиркин, 27. Ведерников, 45+1. Воробьев, 47. Корнюшин, 50. Крючков, 69. Зенин, 74. Болонин, 90+4.

Судья: Васильев (Ижевск).

27 сентября. Брянск. Стадион «Динамо».

«Алания» (Владикавказ) — «Текстильщик» (Иваново) — 3:1 (3:1)

Голы: Кочиев, 4 (1:0). Губочкин, 23 (1:1). Хабалов, 33 (2:1). Гурциев, 40 (3:1).

Нереализованный пенальти: Машуков, 61 (вратарь)

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Кокоев, Кочиев, Бутаев, Качмазов, Хабалов (Крамаренко, 65), Кобесов (Цараев, 75), Хосонов, Магомедов (Хугаев, 69), Гурциев (Хубулов, 62), Суанов (Машуков, 46).

«Текстильщик» (Иваново): Киселев, Губочкин, Обивалин, Фомин, Сидоров (Альшанский, 80), Горюшкин (Мосейчук, 70), Мухаметзянов, Маричев (Батов, 63), Романенко (Солодков, 67), Бачинский (Агеев, 46), Аппаев.

Предупреждения: Хабалов, 6. Аппаев, 34. Маричев, 58. Губочкин, 60. Романенко, 64. Батов, 84.

Судья: Кукуляк (Калуга).

27 сентября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».