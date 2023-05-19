Василенко — о сорвавшейся стажировки у Моуринью: «Не судьба»

Главный тренер «Алании» Олег Василенко рассказал, почему сорвалась его стажировка у главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

«У нас была игра на выезде с «Ганновером» в Лиге Европы. Думал полететь в Мадрид прямо из Германии. Но у «Реала» тогда был плотный график — игры в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов. Моуринью сказал: «Ты можешь приехать просто посмотреть игры, но на тренировках ты ничего особенного не увидишь. В таком графике у нас только восстановление». Посоветовавшись с вице-президентом «Анжи», Это'О и Хиддинком, принял решения пока не лететь. А через некоторое время Моуринью сообщил, что собирается уходить из «Реала». Так что не судьба», — приводит Sport24 слова Василенко.

49-летний специалист в 2023 году возглавил владикавказскую «Аланию». Ранее он работал в «Факеле», «Мордовии», «Сочи», «Урале», «Анжи», «Краснодаре» и других клубах. В сезоне-2021/22 Василенко был признан лучшим тренером ФНЛ.