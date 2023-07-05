Уругваец Тассано отправлен в «Химки-2» из-за отказа разорвать контракт
«Химки» отправили уругвайского защитника Кристиана Тассано в дубль команды, сообщает Metaratings.ru.
По информации издания, причиной на это стал отказ игрока разрывать контракт по обоюдному согласию. Футболист тренируется в составе «Химки-2».
Сообщается, что сербские защитники Петар Голубович и Стефан Малентиевич, а также бразилец Лео Андраде продолжат выступать в подмосковном клубе в следующем сезоне.
26-летний защитник выступает за «Химки» с февраля 2023 года. Всего он сыграл 6 матчей за подмосковную команду.
Источник: Metaratings
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|
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|
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|
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|34
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|11
|12
|37-41
|44
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
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|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
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|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
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Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
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Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
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Артур Галоян
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|12
|
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|11
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Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
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Андрей Савинов
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|31
|1
|4
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Марат Бокоев
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|27
|1
|1
|
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|30
|1
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