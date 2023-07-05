Уругваец Тассано отправлен в «Химки-2» из-за отказа разорвать контракт

«Химки» отправили уругвайского защитника Кристиана Тассано в дубль команды, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, причиной на это стал отказ игрока разрывать контракт по обоюдному согласию. Футболист тренируется в составе «Химки-2».

Сообщается, что сербские защитники Петар Голубович и Стефан Малентиевич, а также бразилец Лео Андраде продолжат выступать в подмосковном клубе в следующем сезоне.

26-летний защитник выступает за «Химки» с февраля 2023 года. Всего он сыграл 6 матчей за подмосковную команду.