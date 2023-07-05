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Сегодня, 11:43

Уругваец Тассано отправлен в «Химки-2» из-за отказа разорвать контракт

Виталий Косик
Корреспондент
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«Химки» отправили уругвайского защитника Кристиана Тассано в дубль команды, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, причиной на это стал отказ игрока разрывать контракт по обоюдному согласию. Футболист тренируется в составе «Химки-2».

Сообщается, что сербские защитники Петар Голубович и Стефан Малентиевич, а также бразилец Лео Андраде продолжат выступать в подмосковном клубе в следующем сезоне.

26-летний защитник выступает за «Химки» с февраля 2023 года. Всего он сыграл 6 матчей за подмосковную команду.

Источник: Metaratings
Футбол
Первая лига
ФК Химки
Кристиан Тассано
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1
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2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
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 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
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 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
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