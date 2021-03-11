Управляющий директор «Спартака» рассказал о затратах на содержание второй команды
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, когда будет известно имя нового главного тренера «Спартака-2».
10 марта было объявлено, что главный тренер второй команды Роман Пилипчук покидает команду.
— Фамилию не назовете?
— Будет пресс-релиз, Антон Фетисов все расскажет.
— На сколько этот проект себя оправдывает? Не считаете, что его нужно реструктуризировать? Нет выхлопа от игроков с огромными контрактами.
— Над выхлопом работаем. На сегодняшний день, этот проект — неотъемлемая часть нашей цели. Сроки по разработке стратегии мы уже называли. На сегодняшний день «Спартак-2» существует и никуда не девается. У него в любом случае должны быть спортивные цели. У футболистов должно быть желание достигать высоких спортивных результатов. Они должны привыкать к победам. Это неотъемлемая часть для их роста.
— Леонид Федун говорил, что все содержания «Спартака-2» равны зарплате дорогостоящего легионера. Сегодня это так?
— Я не буду сравнивать с зарплатой легионеров. Просто скажу, что на сегодняшний день зарплаты в «Спартаке-2» — не особо большая затрата в структуре клуба.
— Это сумма около 5 миллионов евро в год?
— Примерно где-то так.
(Артем Калинин)
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