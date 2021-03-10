«Спартак» объявил об уходе Пилипчука и пожелал ему удачи

Официальный сайт «Спартака» 10 марта подтвердил, что главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук покидает команду.

«Руководством ФК «Спартак-Москва» принято решение прекратить сотрудничество с Романом Пилипчуком, который возглавлял вторую команду красно-белых, — говорится в сообщении. — Завтра он проведет последнюю тренировку с командой.

Сегодняшнее домашнее поражение от «Нефтехимика» стало седьмым для «Спартака-2» за последние десять туров ФНЛ. Желаем Роману Михайловичу успехов в дальнейшей карьере».

53-летний специалист был назначен главным тренером команды 10 января 2020 года. Контракт был рассчитан до 31 мая 2021 года. «Спартак-2» занимает 15-е место в Олимп-ФНЛ, имея в активе 35 очков в 29 матчах.