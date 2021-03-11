Управляющий директор «Спартака» об уходе Пилипчука: «Не имеем претензий друг к другу»
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о причинах ухода из «Спартака-2» Романа Пилипчука.
10 марта было объявлено, что главный тренер второй команды покидает команду.
— Чем не устроил Пилипчук? Из «Спартака-2» сейчас Маслов и Максименко играют в основе.
— Мы расстались по обоюдному согласию и не имеем претензий друг к другу. Он не имеет претензий в наш адрес, а мы в его. На сегодняшний день, результаты, конечно, не очень.
— Возможно ли возвращение Пилипчука в чей-то тренерский штаб?
— Не готов сказать, это зависит от него. У него будут предложения. В целом, он неплохой тренер. У него получится найти клуб, в котором у него все сложится хорошо.
(Артем Калинин)
«Спартак-2» занимает 15-е место в Олимп-ФНЛ, имея в активе 35 очков в 29 матчах.
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