«Уфа» с минимальным счет обыграла «Камаз»

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«Уфа» одержала победу над «Камазом» в матче 32-го тура первой лиги — 1:0.

На 14-й минуте отличился защитник уфимцев Александр Сухов.

«Уфа» располагается на 16-м месте турнирной таблицы первой лиги с 32 очками за 32 тура.

«Камаз» находится на 10-й строчке с 41 очком.