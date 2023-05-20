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Сегодня, 16:25

«Уфа» с минимальным счет обыграла «Камаз»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Уфа» одержала победу над «Камазом» в матче 32-го тура первой лиги — 1:0.

На 14-й минуте отличился защитник уфимцев Александр Сухов.

«Уфа» располагается на 16-м месте турнирной таблицы первой лиги с 32 очками за 32 тура.

«Камаз» находится на 10-й строчке с 41 очком.

Россия. ФНЛ. 32-й тур
20 мая, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:0
КАМАЗ

Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Уфа
0
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«Енисей» вырвал ничью в матче с «Нефтехимиком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 32 15 11 6 51-33 56
4
 Енисей 32 12 14 6 41-35 50
5
 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 32 11 11 10 37-34 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 СКА-Хаб. 32 10 11 11 44-38 41
10
 КАМАЗ 32 10 11 11 34-34 41
11
 Нефтехимик 32 10 11 11 30-33 41
12
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
13
 Акрон 32 8 16 8 32-35 40
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 32 8 8 16 34-42 32
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
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19.05 18:00
Акрон – Алания
 0 : 0
20.05 09:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 2 : 0
20.05 13:00
Енисей – Нефтехимик
 2 : 2
20.05 14:00
Уфа – КАМАЗ
 1 : 0
20.05 16:00
Динамо Мх – Волга
 - : -
20.05 19:30
Краснодар-2 – Велес
 - : -
20.05 21:30
Балтика – Рубин
 - : -
21.05 14:00
Родина – Кубань
 - : -
21.05 17:00
Арсенал – Шинник
 - : -
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