«Волга» обыграла «Динамо» из Махачкалы в первой лиге

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Ульяновск «Волга» на выезде обыграла «Динамо» из Махачкалы в матче 32-го тура первой лиге — 2:0.

Голами в игре отметились Илья Кубышкин (13-я минута) и Кирилл Морозов (83-я).

«Волга» набрала 29 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Динамо» находится на 5-й строчке (46).