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Сегодня, 13:29

«Тюмень» в большинстве обыграла «Сокол» и стала лидером ФНЛ

Руслан Минаев
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Футболист Виталий Шитов
Фото ФК «Тюмень»

«Тюмень» дома обыграла «Сокол» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

У хозяев отметились Иван Маркелов и Илья Порохов.

Гости с 38-й минуты играли вдесятером после удаления вратаря Петра Косаревского. Арбитр указал на точку, но пенальти не реализовал Порохов.

Беспроигрышная серия «Тюмени» в ФНЛ длится 9 игр — 5 побед и 4 ничьих. Клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата с 32 очками. «Сокол» — на 14-м месте с 19 очками.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
05 нояб, 11:30. Геолог (Тюмень)
Тюмень
2:0
Сокол

Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
ФК Тюмень
4
1
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«Тюмень» — «Сокол»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 16 9 3 4 21-10 30
2
 Тюмень 16 8 5 3 22-13 29
3
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
4
 Динамо Мх 16 8 4 4 15-7 28
5
 Химки 16 8 4 4 21-16 28
6
 Арсенал 16 5 8 3 18-15 23
7
 Торпедо 16 6 4 6 16-16 22
8
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
9
 Енисей 16 6 3 7 24-21 21
10
 Шинник 16 6 3 7 19-24 21
11
 Родина 16 5 6 5 23-17 21
12
 КАМАЗ 16 5 5 6 15-15 20
13
 Нефтехимик 16 5 4 7 14-19 19
14
 Сокол 16 5 4 7 17-27 19
15
 Черноморец 16 3 9 4 16-17 18
16
 Ленинградец 16 3 5 8 12-20 14
17
 Кубань 16 3 4 9 12-21 13
18
 Волгарь 16 2 6 8 12-24 12
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34 тур
5.11 11:30
Тюмень – Сокол
 - : -
5.11 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 - : -
5.11 16:00
Черноморец – Химки
 - : -
5.11 18:00
Арсенал – Родина
 - : -
5.11 18:00
Ленинградец – Кубань
 - : -
6.11 15:00
Акрон – Енисей
 - : -
6.11 16:00
Шинник – Алания
 - : -
6.11 17:00
Торпедо – Волгарь
 - : -
6.11 18:30
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