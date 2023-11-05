«Тюмень» в большинстве обыграла «Сокол» и стала лидером ФНЛ

«Тюмень» дома обыграла «Сокол» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

У хозяев отметились Иван Маркелов и Илья Порохов.

Гости с 38-й минуты играли вдесятером после удаления вратаря Петра Косаревского. Арбитр указал на точку, но пенальти не реализовал Порохов.

Беспроигрышная серия «Тюмени» в ФНЛ длится 9 игр — 5 побед и 4 ничьих. Клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата с 32 очками. «Сокол» — на 14-м месте с 19 очками.