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Сегодня, 15:15

«Тюмень» — «Кубань»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

Видеотрансляция матча ФНЛ «Тюмень» — «Кубань» начнется в 15.50 мск во Вконтакте 12 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Тюмени».
Фото ФК «Тюмень»

«Тюмень» на своем поле стадиона «Геолог» сыграет с «Кубанью» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Тюмень» — «Кубань» пройдет на сайте matchtv.ru и в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. В прямом эфире игру также покажут в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по подписке.

Ключевые события игры «Тюмень» — «Кубань» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Тюмень» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице первой лиги. «Кубань» располагается на 17-й строчке с 16 баллами.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Кубань
ФК Тюмень
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«Динамо» Махачкала — «СКА-Хабаровск»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

«Нефтехимик» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 17 10 3 4 24-11 33
2
 Тюмень 17 9 5 3 24-13 32
3
 Динамо Мх 17 9 4 4 16-7 31
4
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
5
 Алания 17 8 6 3 21-16 30
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
8
 КАМАЗ 17 6 5 6 16-15 23
9
 СКА-Хаб. 17 6 4 7 18-19 22
10
 Торпедо 17 6 4 7 16-19 22
11
 Шинник 18 6 4 8 23-31 22
12
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
13
 Нефтехимик 17 5 4 8 14-20 19
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 17 4 4 9 13-21 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.11 16:00
Волгарь – Ленинградец
 1 : 2
12.11 10:00
Енисей – Шинник
 4 : 1
12.11 16:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 - : -
12.11 16:00
Тюмень – Кубань
 - : -
12.11 17:00
Нефтехимик – Торпедо
 - : -
12.11 17:00
КАМАЗ – Алания
 - : -
12.11 18:00
Химки – Акрон
 - : -
12.11 19:00
Родина – Черноморец
 - : -
13.11 18:30
Сокол – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 8
П
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 4
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 14 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 11 1 1
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