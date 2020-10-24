Триллер в ФНЛ: 7 голов, хет-трик, победный мяч на 89-й минуте
«Нефтехимик» вырвал победу у «Акрона» в 17-м туре Олимп-ФНЛ — 4:3. Тольяттинцы повели к 23-й минуте 2:0 благодаря голу Артема Делькина. Гости забили три мяча и вышли вперед. На 87-й минуте Делькин оформил хет-трик, но через две минуты нижнекамский клуб вырвал победу.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
17-й тур
«Акрон» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (2:1)
Голы: Герюгов, 11 (1:0). Делькин, 23 (2:0). Петров, 41 — с пенальти (2:1). Котик, 50 (2:2). Кленкин, 75 (2:3). Делькин, 87 (3:3). Юшин, 89 (3:4).
«Акрон» (Тольятти): Волков, Елеев, Морозов, Садыков, Киреев, Малаховский (Босов, 46. Жестоков, 87), Газданов (Киряков, 72), Чудин, Герюгов (Яцкий, 83), Делькин, Иванников (Пьянченко, 67).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Ширяев, Семенов, Лелюкаев (Юшин, 68), Л.Потапов, Хубаев, Кленкин (Агапов, 90+3), Петров, Шадрин, Галиулин (Давлатов, 74), Котик (Артемчук, 63. Яковлев, 82).
Предупреждения: Газданов, 39. Елеев, 46. Артемчук, 64. Ширяев, 70. Семенов, 90+4.
Судья: Буланов (Саранск).
24 октября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/