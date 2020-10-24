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Триллер в ФНЛ: 7 голов, хет-трик, победный мяч на 89-й минуте

17:06

«Нефтехимик» вырвал победу у «Акрона» в 17-м туре Олимп-ФНЛ — 4:3. Тольяттинцы повели к 23-й минуте 2:0 благодаря голу Артема Делькина. Гости забили три мяча и вышли вперед. На 87-й минуте Делькин оформил хет-трик, но через две минуты нижнекамский клуб вырвал победу.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

17-й тур

«Акрон» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (2:1)

Голы: Герюгов, 11 (1:0). Делькин, 23 (2:0). Петров, 41 — с пенальти (2:1). Котик, 50 (2:2). Кленкин, 75 (2:3). Делькин, 87 (3:3). Юшин, 89 (3:4).

«Акрон» (Тольятти): Волков, Елеев, Морозов, Садыков, Киреев, Малаховский (Босов, 46. Жестоков, 87), Газданов (Киряков, 72), Чудин, Герюгов (Яцкий, 83), Делькин, Иванников (Пьянченко, 67).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Ширяев, Семенов, Лелюкаев (Юшин, 68), Л.Потапов, Хубаев, Кленкин (Агапов, 90+3), Петров, Шадрин, Галиулин (Давлатов, 74), Котик (Артемчук, 63. Яковлев, 82).

Предупреждения: Газданов, 39. Елеев, 46. Артемчук, 64. Ширяев, 70. Семенов, 90+4.

Судья: Буланов (Саранск).

24 октября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

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