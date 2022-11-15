Тренер «Локомотива» Федоров является одним из кандидатов на место Слуцкого в «Рубине»

По данным «СЭ», Андрей Федоров — один из кандидатов на пост главного тренера «Рубина» после ухода Леонида Слуцкого.

Последний месяц Федоров провел в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива». В качестве футболиста играл в «Рубине» с 2000 по 2008 год и возглавлял селекционный отдел клуба после завершения карьеры.

Главным тренером «Рубина» в статусе и. о. на ближайшие матчи с «Уфой» и «Нефтехимиком» в ФНЛ назначен Юрий Уткульбаев. В клубе рассматривают вариант, при котором он может продолжить работу с командой и во второй части сезона.