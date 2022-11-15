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15 ноября, 14:58

Тренер «Локомотива» Федоров — один из кандидатов на пост тренера «Рубина»

Тренер «Локомотива» Федоров является одним из кандидатов на место Слуцкого в «Рубине»
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Андрей Федоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», Андрей Федоров — один из кандидатов на пост главного тренера «Рубина» после ухода Леонида Слуцкого.

Последний месяц Федоров провел в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива». В качестве футболиста играл в «Рубине» с 2000 по 2008 год и возглавлял селекционный отдел клуба после завершения карьеры.

Главным тренером «Рубина» в статусе и. о. на ближайшие матчи с «Уфой» и «Нефтехимиком» в ФНЛ назначен Юрий Уткульбаев. В клубе рассматривают вариант, при котором он может продолжить работу с командой и во второй части сезона.

Леонид Слуцкий. Слуцкий все-таки покинул «Рубин». Лидеры команды уговаривали его остаться, сам тренер хотел уйти еще раньше
ФК Рубин (Казань)
Андрей Федоров
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 Балтика 18 9 8 1 32-21 35
3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
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 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
11
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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