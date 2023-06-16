Тренер «Енисея» Саная дисквалифицирован на два матча за оскорбительное поведение

В четверг, 15 июня, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было принято дисквалифицировать тренера «Енисея» Анзора Санаю по итогам стыкового матча с «Факелом» (2:0) на два матча Первой лиги.

Арбитр Сергей Иванов удалил Саная с бровки на 57-й минуте из-за эмоционального спора.

«Енисей» по сумме двух матчей проиграл «Факелу» (0:3), воронежская команда сохранила место в РПЛ.