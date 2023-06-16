«Шинник» не рассматривает кандидатуру Писарева

«Шинник» не рассматривает Николая Писарева в качестве кандидата на должность главного тренера, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Руководители ярославского клуба не ведут переговоры с 54-летним специалистом, который входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.

В сезоне-2022/23 «Шинник» занял 7-е место в первой лиге.