«Торпедо» представило проект реконструкции своего стадиона

Московское «Торпедо» на официальном сайте представило проект реконструкции своего стадиона.

«Компания приступила к демонтажу строений на территории арены после переезда секций борьбы и бокса в новый ФОК «Торпедо», а также представила визуализации нового проекта стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова и сроки его строительства. Демонтаж стадиона продлится до первого квартала 2022 года.

Следующим этапом работ будет прохождение государственной экспертизы проекта, подготовка тендерной документации, выбор генерального подрядчика и его мобилизация на площадке.

Активная фаза строительно-монтажных работ должна начаться в четвертом квартале 2022 года, а ее завершение планируется в 2025 году", — сообщает официальный сайт московского клуба.

После 20 туров Олимп — ФНЛ «Торпедо» с 41 очком идет на втором месте в турнирной таблице.

Стадион «Торпедо».

Стадион «Торпедо».