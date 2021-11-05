Жапалэу и Игнашевич признаны лучшими тренерами ФНЛ в октябре
Главный тренер «Акрона» Владимир Жапалэу и наставник «Балтики» Сергей Игнашевич признаны лучшими тренерами ФНЛ по итогам октября, сообщает пресс-служба лиги.
За молдавского тренера проголосовало 39 процентов болельщиков, а Игнашевич стал лучшим по версии лиги.
«Акрон» после 20 туров идет на 8-м месте с 29 очками в активе. «Балтика» располагается на 7-й с 30 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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