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Сегодня, 12:32

«Торпедо» подписало белорусского полузащитника Гуза

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Гуз (справа).
Фото ФК «Торпедо»

Белорусский полузащитник Александр Гуз подписал контракт с «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним белорусом рассчитано на полтора года с опцией продления еще на сезон. Игрок будет выступать под 88-м номером.

В текущем сезоне Гуз провел 2 матча за «Ислочь» и не отметился результативными действиями, заработав одну желтую карточку.

ФК Торпедо (Москва)
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 И В Н П +/- О
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2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
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 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
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 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
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15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
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Акрон – Родина
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