«Торпедо» подписало белорусского полузащитника Гуза

Белорусский полузащитник Александр Гуз подписал контракт с «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним белорусом рассчитано на полтора года с опцией продления еще на сезон. Игрок будет выступать под 88-м номером.

В текущем сезоне Гуз провел 2 матча за «Ислочь» и не отметился результативными действиями, заработав одну желтую карточку.