Бердыев получил предложение от «Персеполиса» из Ирана

Туркменский и российский тренер Курбан Бердыев с большой долей вероятности не возглавит сборную Азербайджана, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, у 71-летнего специалиста есть предложение от иранского «Персеполиса».

1 февраля стало известно, что Бердыев покинул пост главного тренера махачкалинского «Динамо», однако пока продолжает работать с командой. Sport24 сообщал, что специалист может продолжить карьеру в сборной Азербайджана.

Бердыев возглавляет «Динамо» с лета 2023 года. Махачкалинцы на данный момент занимают первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.