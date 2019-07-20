"Торпедо" одержало третью победу подряд в ФНЛ

В двух матчах 3-го тура гости смогли переиграть хозяев: "Ротор" разгромил на выезде "Енисей" (3:0), а московское "Торпедо" также на выезде добилось минимальной победы над "СКА Хабовском".

В матче "Енисея" и "Ротора" счет на 38 минуте открыл полузащитник Олег Алейник, затем преимущество волгоградцев удвоил точный удар с пенальти хавбека Мухаммада Султонова на 71 минуте встречи, а итоговые 3:0 загорелись на табло после гола полузащитника Владимира Лобкарева на 95 минуте матча.

"Торпедо" же смогло победить в Хабаровске за счет точного удара нападающего Ивана Сергеева на 12 минуте встречи. Отметим, что команда Сергей Игнашевича одержала третью победу кряду в этом сезоне.

Олимп - ФНЛ

3-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Ротор" (Волгоград) - 0:3 (0:1)

Голы: Алейник, 38 (0:1). Султонов, 71 - с пенальти (0:2). Лобкарев, 90+5 (0:3).

"Енисей": Филиппов, Воробьев (Ганус, 55), Бугаев, Сагуткин (Комков, 56), Киреев (Гарбуз, 26), Гасанов, Харитонов (Делькин, 81), Зотов (Рожков, 78), Савичев, Ланин, Долгов.

"Ротор": Лобанцев, Ненахов (Николаев, 90+3), Пискунов, Хомуха, Байрыев, Султонов (Лобкарев, 77), Самсонов (Фатуллаев, 87), Горбунов (Попов, 75), Алейник, Саная, Муллин (Булия, 69).

Предупреждения: Саная, 30. Алейник, 32. Горбунов, 56. Гарбуз, 90.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

20 июля. Красноярск. Стадион "Центральный".

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Торпедо" (Москва) - 0:1 (0:1)

Гол: Сергеев, 12.

"СКА-Хабаровск": Обухов, Мищенко (Труфанов, 42), Суслов, Зайцев, Асани (Эльмурзаев, 46), Гаджимурадов (Матвийчук, 75), Квеквескири, Камилов, Никифоров, Кацаев (Максименко, 82), Кузьмичев (Малеев, 66).

"Торпедо": Цыган, Шоркин, Божин, Багаев, Галоян (Татаринов, 57), Самошников (Самсонов, 65), Лях, Рязанцев, Магаль (Елисеев, 83), Сергеев (Шустиков, 90+2), Лебеденко (Калугин, 75).

Предупреждения: Труфанов, 44. Самошников, 49. Эльмурзаев, 66. Рязанцев, 78. Кацаев, 80. Матвийчук, 83. Татаринов, 86. Суслов, 90+2.

Судья: Кукуляк (Калуга).

20 июля. Хабаровск. Стадион им. Ленина.