«Томь» Кержакова в меньшинстве уступила «Балтике»
«Томь» принимала на своем поле «Балтику» в матче 16-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ. Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал нападающий Михаил Маркин.
Команда Александра Кержакова потерпела очередное поражение и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Олимп — ФНЛ
16-й тур
«Томь» (Томск) — «Балтика» (Калининград) — 0:1 (0:1)
Гол: Маркин, 39 — с пенальти.
«Томь» (Томск): Вавилин, Денисов, Бугриев, Калачев, Лапшов, Мильдзихов (Пенчиков, 46), Баляйкин, Казанков, Леонов (Дмитриев, 72), Осучукву (Сакович, 83), Давыдов.
«Балтика» (Калининград): Латышонок, Маклаков, Юрганов, Плопа, Ковалев (Жиронкин, 90+1), Кузьмин (Дудиев, 90+1), Макарчук, Кашчелан, Казаев, Шаваев, Маркин.
Предупреждения: Шаваев, 17. Кашчелан, 21. Лапшов, 29. Бугриев, 38. Казанков, 53.
Удаление: Лапшов, 90+4.
Судья: Сафьян (Москва).
17 октября. Томск. Стадион «Труд».
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/