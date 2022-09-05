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5 сентября, 00:31

Тесленко о ничьей с «Аланией»: «Отдали мячик во втором тайме и получили два стандарта»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Рубина» Егор Тесленко подвел итоги матча 8-го тура первой лиги против «Алании» (2:2).

— Играли неплохо, — приводит слова Тесленко «РБ Спорт». — Во втором тайме отдали немного преимущество, отдали мячик и получили эти два стандарта. Это бывает, футбол.

— Что сказал Леонид Слуцкий после матча?

— Что было в раздевалке, то в раздевалке и остается.

— Это ваш первый матч в новом сезоне. Как состояние? Каково играть с новым партнером Али Аднаном?

— Все нормально. Сыграемся, нет проблем. После травмы, конечно, тяжело, но сыграемся, нет проблем.

— У «Рубина» сейчас травмировано несколько центральных защитников. С чем это связано?

— Это просто стечение обстоятельств. Не надо ни с чем связывать. В футболе в любой команде всегда есть травмы. 5-6 человек всегда травмированы.

— В прошлом сезоне вы сыграли в РПЛ, сейчас в ФНЛ. Сильно отличается уровень?

— В Первой лиге футбол чуть-чуть помедленнее, чем в РПЛ. В премьер-лиге побыстрее.

Казанский клуб после 8 туров первой лиги занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Алания» идет на третьей строчке и набрала 15 очков.

В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с «Велесом» 11 сентября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-teslenko-v-pervoj-lige-futbol-chut-chut-pomedlennee-chem-v-rpl/
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Рубин (Казань)
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 КАМАЗ 8 5 3 0 13-4 18
2
 Алания 8 4 3 1 13-8 15
3
 Балтика 8 4 3 1 13-8 15
4
 Нефтехимик 8 4 2 2 8-4 14
5
 Рубин 8 3 4 1 14-9 13
6
 Арсенал 8 3 4 1 13-8 13
7
 Динамо Мх 8 3 4 1 7-5 13
8
 Енисей 8 3 4 1 12-11 13
9
 Волгарь 8 3 3 2 6-5 12
10
 Краснодар-2 8 3 1 4 7-9 10
11
 Велес 8 3 0 5 8-11 9
12
 СКА-Хаб. 8 2 3 3 12-11 9
13
 Шинник 8 2 2 4 10-11 8
14
 Кубань 8 2 2 4 8-10 8
15
 Уфа 8 2 2 4 5-11 8
16
 Родина 8 1 3 4 7-11 6
17
 Акрон 8 1 2 5 6-16 5
18
 Волга 8 1 1 6 6-16 4
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11.09 00:00
Акрон – Родина
 - : -
11.09 00:00
Алания – КАМАЗ
 - : -
11.09 00:00
Арсенал – Нефтехимик
 - : -
11.09 00:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
11.09 00:00
Краснодар-2 – Енисей
 - : -
11.09 00:00
Велес – Рубин
 - : -
11.09 00:00
Шинник – Кубань
 - : -
11.09 00:00
СКА-Хаб. – Уфа
 - : -
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