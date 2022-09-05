Тесленко о ничьей с «Аланией»: «Отдали мячик во втором тайме и получили два стандарта»

Защитник «Рубина» Егор Тесленко подвел итоги матча 8-го тура первой лиги против «Алании» (2:2).

— Играли неплохо, — приводит слова Тесленко «РБ Спорт». — Во втором тайме отдали немного преимущество, отдали мячик и получили эти два стандарта. Это бывает, футбол.

— Что сказал Леонид Слуцкий после матча?

— Что было в раздевалке, то в раздевалке и остается.

— Это ваш первый матч в новом сезоне. Как состояние? Каково играть с новым партнером Али Аднаном?

— Все нормально. Сыграемся, нет проблем. После травмы, конечно, тяжело, но сыграемся, нет проблем.

— У «Рубина» сейчас травмировано несколько центральных защитников. С чем это связано?

— Это просто стечение обстоятельств. Не надо ни с чем связывать. В футболе в любой команде всегда есть травмы. 5-6 человек всегда травмированы.

— В прошлом сезоне вы сыграли в РПЛ, сейчас в ФНЛ. Сильно отличается уровень?

— В Первой лиге футбол чуть-чуть помедленнее, чем в РПЛ. В премьер-лиге побыстрее.

Казанский клуб после 8 туров первой лиги занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Алания» идет на третьей строчке и набрала 15 очков.

В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с «Велесом» 11 сентября.