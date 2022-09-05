Мусаев считает, что «Рубину» нужно было больше контролировать мяч в игре с «Аланией»

Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев прокомментировал ничейный результат в матче 8-го тура первой лиги с «Аланией» (2:2).

«Получилось 2 мяча забить. Мне кажется, надо больше контролировать мяч. Более хладнокровно сыграть, не форсировать в атаку. Чуть погонять соперника и дожимать игру. Пенальти подкосил очень сильно. Не знаю, был он или не был. Очень спорный, мое мнение. Снова пропустили в концовке? Очень обидно, на самом деле. Я думаю, что нам надо больше контролировать мяч. Когда у нас будет мяч, не будет таких моментов», — приводит «РБ Спорт» слова Мусаева.

Главный арбитр матча «Рубин» — «Алания» Алексей Сухой назначил пенальти в ворота казанского клуба, который реализовал нападающий владикавказского клуба Ислам Машуков на 83-й минуте. На 88-й минуте защитник «Алании» Хетаг Кочиев сравнял счет в матче после подачи с углового.

«Рубин» после 8 туров первой лиги занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Алания» идет на третьей строчке и набрала 15 очков.

В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с «Велесом» 11 сентября.