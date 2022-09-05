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5 сентября, 00:09

Мусаев считает, что «Рубину» нужно было больше контролировать мяч в игре с «Аланией»

Алексей Еремин
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Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев прокомментировал ничейный результат в матче 8-го тура первой лиги с «Аланией» (2:2).

«Получилось 2 мяча забить. Мне кажется, надо больше контролировать мяч. Более хладнокровно сыграть, не форсировать в атаку. Чуть погонять соперника и дожимать игру. Пенальти подкосил очень сильно. Не знаю, был он или не был. Очень спорный, мое мнение. Снова пропустили в концовке? Очень обидно, на самом деле. Я думаю, что нам надо больше контролировать мяч. Когда у нас будет мяч, не будет таких моментов», — приводит «РБ Спорт» слова Мусаева.

Главный арбитр матча «Рубин» — «Алания» Алексей Сухой назначил пенальти в ворота казанского клуба, который реализовал нападающий владикавказского клуба Ислам Машуков на 83-й минуте. На 88-й минуте защитник «Алании» Хетаг Кочиев сравнял счет в матче после подачи с углового.

«Рубин» после 8 туров первой лиги занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Алания» идет на третьей строчке и набрала 15 очков.

В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с «Велесом» 11 сентября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/leon-musaev-penal-ti-ochen-sil-no-podkosil/
Леон Мусаев
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Алексей Сухой
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 КАМАЗ 8 5 3 0 13-4 18
2
 Алания 8 4 3 1 13-8 15
3
 Балтика 8 4 3 1 13-8 15
4
 Нефтехимик 8 4 2 2 8-4 14
5
 Рубин 8 3 4 1 14-9 13
6
 Арсенал 8 3 4 1 13-8 13
7
 Динамо Мх 8 3 4 1 7-5 13
8
 Енисей 8 3 4 1 12-11 13
9
 Волгарь 8 3 3 2 6-5 12
10
 Краснодар-2 8 3 1 4 7-9 10
11
 Велес 8 3 0 5 8-11 9
12
 СКА-Хаб. 8 2 3 3 12-11 9
13
 Шинник 8 2 2 4 10-11 8
14
 Кубань 8 2 2 4 8-10 8
15
 Уфа 8 2 2 4 5-11 8
16
 Родина 8 1 3 4 7-11 6
17
 Акрон 8 1 2 5 6-16 5
18
 Волга 8 1 1 6 6-16 4
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11.09 00:00
Акрон – Родина
 - : -
11.09 00:00
Алания – КАМАЗ
 - : -
11.09 00:00
Арсенал – Нефтехимик
 - : -
11.09 00:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
11.09 00:00
Краснодар-2 – Енисей
 - : -
11.09 00:00
Велес – Рубин
 - : -
11.09 00:00
Шинник – Кубань
 - : -
11.09 00:00
СКА-Хаб. – Уфа
 - : -
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Волгарь – Волга
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