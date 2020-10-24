Ташаев выйдет на поле впервые с ноября 2019 года
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев проведет первый матч с ноября 2019 года.
Хавбек попал в стартовый состав «Спартака-2» на матч 17-го тура Олимп-ФНЛ против «Волгаря».
Состав красно-белых на матч #ВолгарьСпартак2— «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) October 24, 2020
? Первый матч в сезоне проведет Ташаев
? Осмоловский впервые в стартовом составе
? Главный тренер Роман Пилипчук пропускает игру по семейным обстоятельствам
? Трансляция — https://t.co/rUxUFhUTS1
? Подробности матча — в треде pic.twitter.com/7fwUCmmMYv
26-летний россиянин получил травму зимой, находясь в аренде в «Рубине». Игрок перенес операцию в феврале. До этого полузащитник выходил на поле в составе «Рубина» матче с «Динамо» (0:1) 9 ноября 2019 года.
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