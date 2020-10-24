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Ташаев выйдет на поле впервые с ноября 2019 года

15:46
Александр Ташаев. Фото ФК «Спартак»
Александр Ташаев. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев проведет первый матч с ноября 2019 года.

Хавбек попал в стартовый состав «Спартака-2» на матч 17-го тура Олимп-ФНЛ против «Волгаря».

26-летний россиянин получил травму зимой, находясь в аренде в «Рубине». Игрок перенес операцию в феврале. До этого полузащитник выходил на поле в составе «Рубина» матче с «Динамо» (0:1) 9 ноября 2019 года.

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