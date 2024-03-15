Талалаев: «Махачкалинское «Динамо» и «Арсенал» будут до последнего бороться за выход в РПЛ»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о том, какие команды являются главными конкурентами подмосковного клуба в борьбе за выход в РПЛ.

«На мой взгляд, Махачкала и Тула — это две команды, которые будут до последнего в этом бою. Потому что у них есть все, и они играют в тот футбол, который может позволять достигать конкретного результата», — приводит слова Талалаева Metaratings.ru.

После 22 туров первой лиги «Химки» занимают первое место, набрав 42 очка. Вторым идет махачкалинское «Динамо» с 40 очками. Тройку лидеров замыкает тульский «Арсенал», набравший 39 очков.