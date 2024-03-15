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15 марта, 13:10

Президент «Торпедо» назвал главную причину назначения Кононова на пост главного тренера

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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал назначение Олега Кононова на пост главного тренера команды.

«Фундаментальный тренер, который знает и понимает, как выстраивать команду с интересным, ярким футболом, чтобы это было интересно нашим болельщикам. Главная причина назначения Кононова в том, что у нас в стране не так много фундаментальных тренеров, которые готовы работать в таком масштабе, как он», — приводит слова Волнушкина ТАСС.

Кононов возглавил «Торпедо» в январе этого года. Контракт наставника рассчитан до конца июня 2026 года.

Московский клуб идет на девятом месте, набрав 28 очков в 22 играх.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Александр Волнушкин
Олег Кононов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 23 12 6 5 36-23 42
2
 Акрон 23 12 5 6 32-19 41
3
 Динамо Мх 23 12 4 7 24-13 40
4
 Арсенал 23 10 10 3 28-15 40
5
 Родина 23 10 7 6 35-20 37
6
 Тюмень 23 10 6 7 28-21 36
7
 Алания 23 9 9 5 25-25 36
8
 Нефтехимик 23 9 6 8 23-21 33
9
 Енисей 23 9 3 11 37-32 30
10
 КАМАЗ 23 7 8 8 21-23 29
11
 СКА-Хаб. 23 7 7 9 22-26 28
12
 Торпедо 23 7 7 9 19-23 28
13
 Шинник 23 7 6 10 27-36 27
14
 Ленинградец 23 6 6 11 16-28 24
15
 Сокол 23 6 6 11 19-37 24
16
 Черноморец 23 5 9 9 21-28 24
17
 Кубань 23 5 6 12 17-29 21
18
 Волгарь 23 4 9 10 18-29 21
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.03 14:00
Торпедо – Кубань
 - : -
23.03 15:00
Ленинградец – Арсенал
 - : -
23.03 16:00
КАМАЗ – Енисей
 - : -
23.03 17:00
Тюмень – СКА-Хаб.
 - : -
24.03 13:30
Сокол – Черноморец
 - : -
24.03 16:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
24.03 17:00
Алания – Родина
 - : -
24.03 17:00
Шинник – Акрон
 - : -
24.03 19:30
Динамо Мх – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 11 1 5
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 18 1 5
Евгений Осипов

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