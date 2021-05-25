Стала известна дата старта нового сезона в чемпионате ФНЛ

Президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев подвел итоги общего собрания ФНЛ, которое состоялось сегодня, 25 мая.

«Сегодня была утверждена структура календаря на предстоящий сезон. Возникли определенные дискуссии, но 18 клубов из 20 поддержали один из вариантов. Старт нового сезона — 10 июля. Последний тур первой части первенства — 27 ноября. Заканчивается сезон 21 мая

Отдельно обсуждался вопрос о техническом спонсоре. У нас возникли определенные сложности с предыдущим партнером. Поэтому, с сегодняшнего дня нашим спонсором является компания Puma-rus, представляющая всемирно известный бренд Puma", — сказал Алаев.

По итогам минувшего сезона чемпионата Олимп-ФНЛ в премьер-лигу отобрались «Крылья Советов», выигравшие чемпионат, и «Нижний Новгород», ставший третьим. «Нижний» вышел в РПЛ из-за того, что «Оренбург» не прошел лицензирование.

(Владимир Пушкарев)