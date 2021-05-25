Алаев: «Ряд клубов ФНЛ выступил с инициативой объединения с ПФЛ»

Президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев подвел итоги общего собрания ФНЛ, которое состоялось сегодня, 25 мая.

«Ряд клубов ФНЛ выступил с инициативой объединения ФНЛ и ПФЛ. Такое предложение, на мой взгляд, является целесообразным. Оно позволит лучше реализовывать коммерческий потенциал и проводить соревнования. Завтра будет совет ПФЛ, на котором будет обсуждаться этот вопрос.

Было принято решение внести некие нормы в устав ФНЛ, которые позволят это сделать. Был создан новый управляющий орган — президиум ФНЛ. В нем будет 11 человек. Многие клубы из ПФЛ сами выходили инициативой объединения. Никаких изменений в спортивной составляющей нового формата не планируется", — сказал Алаев.

На данный момент в ПФЛ осталось 4 группы. Группа «Восток» была расформирована, клубы, ранее игравшие в ней, добавили в группы «Запад», «Центр» и «Урал-Приволжье». Напомним, что победители каждой из групп ПФЛ получат право на выход в ФНЛ

(Владимир Пушкарев)