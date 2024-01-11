«Химки» подписали экс-защитника «Торпедо» Юзепчука

Бывший защитник «Торпедо» Роман Юзепчук стал игроком «Химок», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

26-летний белорус подписал контракт по схеме 2,5+1.

Контракт Юзепчука с «Торпедо» истек в конце прошлого года. Он выступал за московский клуб с февраля 2023 года. В текущем сезоне Юзепчук провел за черно-белых 17 матчей в Мелбет-Первой лиге, отметившись двумя голевыми передачами.

«Химки» после 20 туров с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ.