«Спортивный директор в нетрезвом виде входил в тренерскую». Аленичев жестко прошелся по бывшему руководству «Енисея»

Бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев в резкой форме отозвался о предыдущем руководстве красноярцев и своем уходе из клуба. Аленичев возглавлял «Енисей» с 2017 по 2019 год.

— Мне импонирует работа Евгения Гинера в ЦСКА, Сергея Галицкого (в «Краснодаре»), также нравится работа Шамиля Газизова в «Уфе», — сказал Аленичев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Эти люди заинтересованы в развитии клубов, стабильном финансировании. Создают максимальный комфорт для людей, заинтересованных в футболе.

Но есть и обратные примеры. В «Енисее» я столкнулся с руководителем господином (Денисом) Рубцовым, который вел себя, мягко говоря, непорядочно. Мог давать указания, какой состав мне выбирать, как играть.

Был случай, когда спортивный руководитель по фамилии Петровский, который всю жизнь занимался журналистикой, в нетрезвом виде входил в тренерскую и рассуждал о современных тактических нюансах.

Обстановка была накалена до предела. Господин Рубцов пытался всеми путями столкнуть нас с футболистами, плел непонятные интриги, был доволен поражениями «Енисея», потому что для него это была возможность уволить Аленичева. Даже общался с нашими общими знакомыми, прося, чтобы Аленичев ушел по собственному желанию. У него это не получилось — Аленичев отработал свой контракт до конца, до 31 мая. Аленичев тепло попрощался с красноярскими болельщиками. Мы играли дома в Красноярске. Я шел к машине, большая группа фанатов подошла и попросила пообщаться. Общение длилось 5 минут. Кроме рукопожатий и благодарностей в мой адрес я ничего не услышал. Жаль, что на следующий год после моего ухода — а у команды костяк сохранился — команда оказалась внизу таблицы. Хотя должна была бороться как минимум за шестое место.

Сочувствую нынешним руководителям «Енисея», которым приходится разгребать успешное «хозяйство», которое было создано предыдущим руководством. Я очень рад, что пришел Александр Тарханов. С его приходом, уверен, результаты сильно улучшатся. И он не подпустит к клубу некомпетентных людей, которые были в прошлые годы.